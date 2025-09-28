Pioli (conf): “Oggi la gara in cui abbiamo prodotto di più. Ecco dove manchiamo”

"Qualcosa ci manca ancora. Credo che questa sia la partita in cui abbiamo prodotto di più. Ci manca qualcosa nella volontà di far male agli avversari. L'inizio complicato è difficile e pesa sulla testa dei ragazzi. Tutti sentono la delusione dell'ambiente. Non sempre i risultati riflettono il lavoro della settimana. La squadra credo che abbia dei margini di miglioramento. Singoli? Tutti dobbiamo fare qualcosa in più. Vedo una squadra con grande volontà di uscire da questo momento. C'è la possibilità di far meglio e su questo siamo concentrati. Sfiducia? Se ce n'è un po' è normale, visto il nostro momento. Anche noi non siamo contenti del nostro andamento. Dobbiamo ritrovare personalità e sfrontatezza. Ci siamo stati oggi dentro la partita."

"Tutte le partite ci devono dare qualcosa. Il tifo non è contento ed è giusto così. Se non riusciamo a trovare i risultati è giusto che la gente non sia contenta. Squadra che va a folate? Le difficoltà ci sono state ma siamo stati squadra. L'avversario ha messo muscoli e agonismo. Dobbiamo puntare su qualità e palleggio. Non siamo stati efficaci in area e nell'1 contro 1. Il Pisa? Gioca sempre così e me lo aspettavo. Non facciamo male perché gli avversari ci sorprendono, anzi. Il Pisa forse oggi ha aspettato di più rispetto al solito. Difficoltà? Dovevamo avere più pazienza in partita. Le partite vanno lette e in alcuni momenti non abbiamo avuto buone letture. Attaccanti? So quanto significa per un attaccante segnare. Ma quello che voglio fare è vincere le partite, questa è l'unica cosa che mi interessa al momento. I risultati arrivano se lavori."