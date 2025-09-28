Pablo Marì è intervenuto in sala stampa dopo lo scialbo pareggio 0-0 tra Pisa e Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Marì: “Ero fiducioso di poterla vincere. Abbiamo concesso solo un’occasione”
in conferenza
Marì: “Ero fiducioso di poterla vincere. Abbiamo concesso solo un’occasione”
Pablo Marì interviene in sala stampa dopo lo scialbo pareggio 0-0 fra Pisa e Fiorentina all'Arena Garibaldi
Lavoriamo tantissimo in settimana e questa è stata una grande settimana. Ci manca qualcosa per vincere le partite, vogliamo regalare la prima vittoria ai nostri tifosi. Io ho esperienza e vedo le cose. Cerco di aiutare i compagni e la società. Le cose che non riusciamo a fare dovete chiederle al mister. Lavoreremo di più e cercheremo di vincere in Conference. Cosa manca? Ci manca un pezzettino per avere più fiducia per vincere la partita. Abbiamo concesso solo la traversa nel primo tempo e poi abbiamo controllato. Dobbiamo lavorare di più in settimana per trovare quello che ci manca. La difesa? Eravamo fiduciosi perché stavamo controllando. Io sentivo di poterla vincere. La rivedremo in settimana per ripartire e far meglio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA