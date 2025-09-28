Alberto Gilardino è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida fra Pisa e Fiorentina. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Gilardino (conf): “Rammarico per non aver vinto. Episodi arbitrali dubbi”
news viola
Gilardino (conf): “Rammarico per non aver vinto. Episodi arbitrali dubbi”
Il tecnico del Pisa analizza la sfida pareggiata con la Fiorentina
Sono soddisfatto dei miei ragazzi. C'è rammarico per non aver trovato il bottino pieno. Ma anche solo un punto ci dà energia. Abbiamo creato tanto e creato i presupposti anche per vincerla. Dietro siamo stati perfetti ma abbiamo giocato benissimo sulle distanze. Il lavoro è stato totale. Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi. Presto arriverà la vittoria con questo atteggiamento. Episodi arbitrali? Ce ne sono stati di dubbi. Meister il gol se lo deve sentire suo. faccio fatica a concepire queste situazioni. Sul cross di Bonfanti c'è un episodio molto discutibile. Ma io devo pensare al campo e al gioco. La squadra ha reso orgogliosi i nostri tifosi. La partita è stata incredibile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA