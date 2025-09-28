Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Gilardino (conf): “Rammarico per non aver vinto. Episodi arbitrali dubbi”

news viola

Gilardino (conf): “Rammarico per non aver vinto. Episodi arbitrali dubbi”

Gilardino (conf): “Rammarico per non aver vinto. Episodi arbitrali dubbi” - immagine 1
Il tecnico del Pisa analizza la sfida pareggiata con la Fiorentina
Filippo Caroli Redattore 

Alberto Gilardino è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida fra Pisa e Fiorentina. Queste le sue parole:

Sono soddisfatto dei miei ragazzi. C'è rammarico per non aver trovato il bottino pieno. Ma anche solo un punto ci dà energia. Abbiamo creato tanto e creato i presupposti anche per vincerla. Dietro siamo stati perfetti ma abbiamo giocato benissimo sulle distanze. Il lavoro è stato totale. Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi. Presto arriverà la vittoria con questo atteggiamento. Episodi arbitrali? Ce ne sono stati di dubbi. Meister il gol se lo deve sentire suo. faccio fatica a concepire queste situazioni. Sul cross di Bonfanti c'è un episodio molto discutibile. Ma io devo pensare al campo e al gioco. La squadra ha reso orgogliosi i nostri tifosi. La partita è stata incredibile.

Leggi anche
Pioli (conf): “Oggi la gara in cui abbiamo prodotto di più. Ecco dove manchiamo”
Marì: “Ero fiducioso di poterla vincere. Abbiamo concesso solo un’occasione”

© RIPRODUZIONE RISERVATA