Di Livio critico: “La Fiorentina mi preoccupa. Kean? Non saprei come risolvere”

Per gli acquisti fatti e i giovani interessanti, pensavamo a un'altra partenza. Vedo una Fiorentina in confusione, secondo me fisicamente non stanno benissimo. Questa cosa mi preoccupa un po'. Pioli per me resta la persona giusta. Non credo che i moduli siano importanti, è più la testa dei giocatori che in questo momento va risanata, ripulita. Si deve affidare a quella gente che gli dà più garanzie, senza guardare a nomi, cognomi o facce. Kean? Pensavo che con un partner vicino potesse essere ancora più cattivo, più bomber, e invece vedo che sta avendo delle difficoltà. Non saprei come risolvere il problema, io comunque mi fido molto di Pioli. Per me la Fiorentina è una squadra che può giocarsi un posto in Europa League e questi valori verranno fuori. Fagioli? Deve tirare fuori il suo potenziale. Firenze è una piazza in cui puoi emergere, per vari motivi, e caricarti. Lui potrebbe essere molto forte, ma è arrivato il momento del salto di qualità e ha tutto per farlo
