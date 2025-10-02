L'ex viola Tomas Ujfalusi, presente stasera al Franchi per il match col Sigma, è intervenuto in un'intervista a Seznam Zpravy dove ha parlato così partendo dalla sua storia in maglia gigliata:
news viola
Ujfalusi: “Fiorentina non in forma. Mercato? Nulla di clamoroso”
"A me la Fiorentina piaceva. Da difensore, la Serie A era un sogno. Volevo imparare la loro parte tattica. Mi affascinava. E anche se la Fiorentina era appena risalita dalla Serie B, non ci ho pensato due volte. C’erano Chiellini, in prestito dalla Juve, l’attuale tecnico del Chelsea Enzo Maresca, che era un amico. Poi Nakata, Jörgensen, Obodo. Una squadra giovane e talentuosa. Ci salvammo all’ultima giornata, ma avevamo forza. Non ebbi dubbi sulla scelta. In Germania ero stato benissimo quattro anni, ad Amburgo, città splendida. Ma sapevo che l’Italia sarebbe stata un passo avanti. Sapevo che Firenze aveva fascino, non troppo grande, con tifosi esigenti. Non ho esitato. Mi sentivo pronto fisicamente e mentalmente. Ma in Italia scoprii che si lavorava ancora più duro che in Bundesliga. Arrivai con 73 chili, dopo sei mesi ero a 79: tanta palestra e corsa. Era massacrante, ma formativo. Controllavano tutto, anche il lattato nel sangue. Il tifo viola? Appassionato, numerosissimo. Lo stadio è vecchio, ma ha fascino. Ora lo stanno ristrutturando, a partire dalla Curva Fiesole. Sono curioso di vederlo. Anche il centro sportivo è tra i migliori in Europa. E Firenze è piccola: i tifosi li incontri dappertutto. Se giochi bene, è fantastico."
Fiorentina-Sigma Olomouc
"Per me sorprendentemente la Fiorentina non è in forma. Gioca male, non vince. È un avversario duro ed esperto, ma in difficoltà: si può sfruttare. Hanno fatto acquisti, ma niente di clamoroso. Già l’anno scorso in campionato faticarono, salvo poi arrivare fino alla semifinale di Conference. Vorranno rifarsi in Europa, ci punteranno forte. Sarà dura. Il Sigma dovrà essere compatto in difesa, senza errori. Sarà una bella esperienza. Io tifo Sigma, dove sono cresciuto. Non vedo l’ora di vedere come se la caverà contro la mia ex squadra. Un buon risultato sarebbe un pareggio 1-1."
© RIPRODUZIONE RISERVATA