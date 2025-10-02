Ujfalusi: “Fiorentina non in forma. Mercato? Nulla di clamoroso”

"A me la Fiorentina piaceva. Da difensore, la Serie A era un sogno. Volevo imparare la loro parte tattica. Mi affascinava. E anche se la Fiorentina era appena risalita dalla Serie B, non ci ho pensato due volte. C’erano Chiellini, in prestito dalla Juve, l’attuale tecnico del Chelsea Enzo Maresca, che era un amico. Poi Nakata, Jörgensen, Obodo. Una squadra giovane e talentuosa. Ci salvammo all’ultima giornata, ma avevamo forza. Non ebbi dubbi sulla scelta. In Germania ero stato benissimo quattro anni, ad Amburgo, città splendida. Ma sapevo che l’Italia sarebbe stata un passo avanti. Sapevo che Firenze aveva fascino, non troppo grande, con tifosi esigenti. Non ho esitato. Mi sentivo pronto fisicamente e mentalmente. Ma in Italia scoprii che si lavorava ancora più duro che in Bundesliga. Arrivai con 73 chili, dopo sei mesi ero a 79: tanta palestra e corsa. Era massacrante, ma formativo. Controllavano tutto, anche il lattato nel sangue. Il tifo viola? Appassionato, numerosissimo. Lo stadio è vecchio, ma ha fascino. Ora lo stanno ristrutturando, a partire dalla Curva Fiesole. Sono curioso di vederlo. Anche il centro sportivo è tra i migliori in Europa. E Firenze è piccola: i tifosi li incontri dappertutto. Se giochi bene, è fantastico."