Fiorentina, i convocati per il Sigma. La decisione su Sohm

Arrivano i convocati per la sfida fra Fiorentina e Sigma Olomuc in programma stasera alle 21 allo stadio Franci (dove vederla). L'unico dubbio rispetto alla lista riguardava Simon Sohm, alle prese con un piccolo fastidio al piede. Lo svizzero non riesce a recuperare per la sfida e resta fuori dai convocati, come annunciato dalla Fiorentina poco fa. Assenti anche lo squalificato Kean e il lungodegente Lamptey. Queste la lista completa.