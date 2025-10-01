La Roma prepara la complessa gara contro il Lille in Europa League. Per i giallorossi si tratta della seconda sfida consecutiva contro una squadra francese, dopo aver battuto il Nizza. Uno dei temi della viglia è quello relativo a Paulo Dybala. L'argentino è sta recuperando dall'infortunio patito contro il Torino, e sarebbe dovuto tornare in campo proprio contro il Lille. Ma nella rifinitura di oggi è stato assente, come scrive Forzaroma.info
Dybala non recupera per il Lille. Ce la farà per la Fiorentina?
Paulo Dybala ha saltato la rifinitura pre-Lille. L'argentino recupererà in tempo per la Fiorentina?
La gara di Firenze—
Al Franchi domenica 5 ottobre arriverà proprio la Roma di Gasperini. Difficile a questo punto, pronosticare un eventuale impegno di Dybala, che tra l'altro nelle ultime ore è diventato padre. L'ex Juventus sembra leggermente indietro sulla tabella di marcia, ma potrebbe essere convocato al Franchi.
