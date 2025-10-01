Dybala non recupera per il Lille. Ce la farà per la Fiorentina?

La Roma prepara la complessa gara contro il Lille in Europa League. Per i giallorossi si tratta della seconda sfida consecutiva contro una squadra francese, dopo aver battuto il Nizza. Uno dei temi della viglia è quello relativo a Paulo Dybala. L'argentino è sta recuperando dall'infortunio patito contro il Torino, e sarebbe dovuto tornare in campo proprio contro il Lille. Ma nella rifinitura di oggi è stato assente, come scrive Forzaroma.info