La situazione in casa Fiorentina è delicata, dopo un inizio di stagione negativo. 5 partite in Serie A senza vittorie, ed uno Stefano Pioli che ancora non ha trovato l'identità che vorrebbe dalla squadra. Uno dei tecnici liberi è Luciano Spalletti, ma la Fiorentina ha piena fiducia in Pioli. A proposito del tecnico di Certaldo, alcune voci girano sul suo possibile futuro. Per lui si aprono le ipotesi arabe, con l'Al-Ittihad. Il club dove giocano campioni come Karim Benzema, N'Golo Kantè e Fabinho. Come ben noto, i club posseduti dal fondo PIF hanno una disponibilità di livello.
Spalletti alla Inzaghi? L’Arabia lo tenta, è lui il primo candidato
Luciano Spalletti potrebbe avere un futuro in Arabia Saudita. Il tecnico ex Napoli tornerà in pista?
Come scrive Fabrizio Romano, per la propria panchina l'Al-Ittihad, Luciano Spalletti è uno dei nomi in pole position. Niente contatti con Jurgen Klopp, che ha smentito oggi la possibilità di tornare ad allenare. Gli altri profili sono Roger Schmidt e Sergio Conceicao.
