Trevisani stronca la Fiorentina: “A Pisa il nulla cosmico. Ma come gioca Pioli?”

Nel nulla cosmico messo in scena dalla Fiorentina a Pisa, Kean era l’unico a trasmettere un minimo di luce. Poi, certo, ci sono tante cose che andrebbero chiarite… Qual è davvero il sistema di gioco di Pioli? E che assetto ha questo centrocampo? Senza contare Dzeko, che entra e gioca appena cinque minuti. Paradossalmente, credo che le prossime quattro partite contro avversarie più forti possano persino fare bene alla Fiorentina, che oggi fatica enormemente a costruire calcio e si affida quasi soltanto alle ripartenze