Tifare Fiorentina dal tetto? I due tifosi viola rischiano il Daspo!

Vi abbiamo raccontato e documentato ieri dall'Arena Garibaldi, la curiosa iniziativa di due tifosi della Fiorentina che si erano sistemati su un tetto di una casa a lato dello stadio per guardare la partita da lì. Per molti un'idea geniale, ma non per la polizia. Secondo quanto riferisce il sito quinewspisa.it, infatti, l'episodio ha creato problemi di ordine pubblico.
Molti l'hanno definita una "genialata": ma l'idea potrebbe costare cara ad alcuni tifosi della Fiorentina
La scena, diventata virale sui social, ha provocato la reazione di alcuni tifosi pisani che si sono recati immediatamente sotto il palazzo intimando i ragazzi (che vestivano la maglia della Fiorentina) di scendere. Questo ha fatto scattare l’intervento della polizia, arrivata in assetto antisommossa per riportare la calma. Il tutto è avvenuto in un contesto già teso emerso nel prepartita.
Adesso i due tifosi della Fiorentina potrebbero rischiare addirittura il Daspo.
