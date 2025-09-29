Tifare Fiorentina dal tetto? I due tifosi viola rischiano il Daspo!

Vi abbiamo raccontato e documentato ieri dall'Arena Garibaldi, la curiosa iniziativa di due tifosi della Fiorentina che si erano sistemati su un tetto di una casa a lato dello stadio per guardare la partita da lì. Per molti un'idea geniale, ma non per la polizia. Secondo quanto riferisce il sito quinewspisa.it, infatti, l'episodio ha creato problemi di ordine pubblico.