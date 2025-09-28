FOTO VN – Niente ultras all’Arena, ma c’è chi tifa viola… dai tetti intorno!

Caro biglietti? E che problema c'è? Alcuni tifosi viola hanno approfittato del fatto che l'Arena Garibaldi è... beh, uno stadio d'altri tempi, per garantirsi una visuale dall'alto. Come si vede negli scatti realizzati da Violanews, sui tetti attorno all'impianto del Pisa ci sono alcuni tifosi della Fiorentina pronti a godersi il derby da una posizione sopraelevata.