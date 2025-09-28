VIDEO – Ultras viola vicino Pisa: “Dove sono i nostri nemici?”

Continua la tensione a Pisa e negli immediati dintorni in vista del derby in programma oggi pomeriggio. In mattinata un gruppo di un centinaio di ultras è arrivato a destinazione e si è radunato nella zona del mercato di via Paparelli, a breve distanza dal supermercato Carrefour. Armati di bastoni, petardi e mazze, i tifosi hanno iniziato a lanciare il coro «dove sono i nostri nemici?», sfidando i rivali neroazzurri e invitandoli a farsi avanti. (Qui sotto il video)