La tensione per il derby sale, ma anche i problemi di ordine pubblico. Infatti, poco dopo le 10 un gruppo di ultras viola è arrivato nella città della Torre, nella zona del mercato di via Paparelli. Un centinaio i tifosi della Fiorentina, con bastoni e mazze, che hanno intonato cori contro quelli nerazzurri e lanciato petardi.
Viola News
Derby ad alta tensione: ultras viola a Pisa, la polizia ferma gli scontri
Alto rischio di problemi di ordine pubblico a Pisa. Un centinaio di ultras viola è stato fermato nella città della Torre
Secondo una prima ricostruzione, gruppi delle due tifoserie sarebbero stati molti vicini ad entrare contatto tra via Carducci e via Leopardi, vicino alla piazza del mercato (che si trova non troppo distante dallo stadio): possibili scontri fermati dall’intervento della polizia, chiamata a gestire una situazione di grande allarme e preoccupazione. Alta tensione anche in zona La Fontina alle porte della città. Lo scrive il Tirreno.
