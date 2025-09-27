Viola News
Fiorentina, i convocati per Pisa: solo un’assenza, poi gruppo completo

Sono appena usciti i convocati della Fiorentina per l'ostica trasferta di Pisa: tutti a disposizione tranne Lamptey
Sono appena usciti i convocati della Fiorentina per l'ostica trasferta di Pisa. Nessuna sorpresa, tutti a disposizione di Pioli, tranne ovviamente l'infortunato Lamptey. Qui sotto la lista completa

 

