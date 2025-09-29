Sulla nomina di Massimo Sessa a commissario straordinario per gli stadi, per cercare di alleggerire la burocrazia in vista della candidatura dell'Italia agli Europei di calcio del 2032, ha parlato la sindaca di Firenze Sara Funaro:
Lo stadio Franchi, su cui è in corso il restyling, è tra quelli papabili per rientrare nella griglia degli impianti che ospiteranno l'Europeo
Noi accogliamo la nomina in maniera favorevole, dove si può lavorare per semplificare siamo ben felici. Non abbiamo avuto ancora contatti ma auspico si potranno avere a breve
