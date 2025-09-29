Viola News
Funaro sul Franchi: “Accogliamo la nomina in maniera favorevole”

Funaro
Redazione VN

Sulla nomina di Massimo Sessa a commissario straordinario per gli stadi, per cercare di alleggerire la burocrazia in vista della candidatura dell'Italia agli Europei di calcio del 2032, ha parlato la sindaca di Firenze Sara Funaro:

Noi accogliamo la nomina in maniera favorevole, dove si può lavorare per semplificare siamo ben felici. Non abbiamo avuto ancora contatti ma auspico si potranno avere a breve

Lo stadio Franchi, su cui è in corso il restyling, è tra quelli papabili per rientrare nella griglia degli impianti che ospiteranno l'Europeo. (ANSA)

