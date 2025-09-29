Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha commentato gli scontri di ieri fra i tifosi di Pisa e Fiorentina. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Abodi sugli scontri tra tifosi: “Patologia che va affrontata con fermezza”
news viola
Abodi sugli scontri tra tifosi: “Patologia che va affrontata con fermezza”
Abodi sugli scontri: "è una patologia sociale che va affrontata con la fermezza e soprattutto con strumenti adeguati e con la prevenzione"
Dobbiamo continuare, evidentemente siamo ancora poco efficaci nella formazione, nell'educazione, nella cultura del rispetto che va sistematicamente allenata - ha spiegato a margine del Global Summit Wttc, forum internazionale dedicato al settore del turismo, a Roma -. Sta facendo un lavoro egregio il ministero dell'Interno, tutte le forze di polizia cercano di preservare le la stragrande maggioranza delle persone che vuole vedere lo spettacolo sportivo e non azzuffarsi. Evidentemente non abbiamo ancora capito. L'importante è comunque che rimangano fuori dagli stadi di calcio, cosa che non risolve il problema perché adesso il terreno di scontro sono le città, magari le stazioni ferroviarie, gli autogrill lungo l'autostrada: quindi è una patologia sociale che va affrontata con la fermezza e soprattutto con strumenti adeguati e con la prevenzione
© RIPRODUZIONE RISERVATA