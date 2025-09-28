Attimi di tensione al 23’ di Pisa-Fiorentina. Robin Gosens è rimasto a terra dopo un duro colpo alla testa in seguito a un contrasto con Touré. L’azione è nata da un rinvio laterale di Semper: sul rimbalzo il tedesco è stato il più rapido ad anticipare l’avversario, che però, in netto ritardo, lo ha colpito violentemente all’altezza del sopracciglio.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Gosens-Touré, scontro violento: Robin con punti e fasciatura. Cosa è successo
news viola
Gosens-Touré, scontro violento: Robin con punti e fasciatura. Cosa è successo
Il duro scontro tra Tourè e Gosens: cosa è successo al 23' di Pisa-Fiorentina
La ferita è apparsa subito evidente, con sangue abbondante a costringere l’intervento immediato dello staff medico viola per ricucire la lacerazione. Il gioco è rimasto fermo per circa tre minuti, mentre compagni e avversari seguivano con apprensione la scena.
Nonostante l’impatto e una vistosa fasciatura, Gosens ha deciso di restare in campo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA