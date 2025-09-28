Gosens-Touré, scontro violento: Robin con punti e fasciatura. Cosa è successo

Il duro scontro tra Tourè e Gosens: cosa è successo al 23' di Pisa-Fiorentina

Attimi di tensione al 23’ di Pisa-Fiorentina. Robin Gosens è rimasto a terra dopo un duro colpo alla testa in seguito a un contrasto con Touré. L’azione è nata da un rinvio laterale di Semper: sul rimbalzo il tedesco è stato il più rapido ad anticipare l’avversario, che però, in netto ritardo, lo ha colpito violentemente all’altezza del sopracciglio.