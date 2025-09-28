Viola News
Fiorentina respinta dai tifosi a Pisa al momento del saluto: la ricostruzione

Fiorentina respinta dai tifosi a Pisa al momento del saluto: la ricostruzione - immagine 1
Un momento di grande difficoltà sottolineato da questo gesto dei sostenitori viola
Redazione VN

Un'altra serata frustrante per la Fiorentina, che ha rischiato di venire gelata dal Pisa all'Arena nella quinta giornata di campionato. Dopo il fischio finale che ha sancito lo 0-0, i giocatori viola si sono diretti sotto la porzione di spalti riservata ai tifosi ospiti, ma sono stati respinti.

I sostenitori gigliati (che non sono gli ultras della Fiesole, i quali hanno disertato la trasferta in segno di protesta per il caro biglietti), evidentemente irritati per l'assenza di gioco prima ancora delle vittorie, non hanno accettato il ringraziamento della squadra e hanno manifestato il proprio dissenso intimando alla rosa di allontanarsi.

