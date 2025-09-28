Fiorentina respinta dai tifosi a Pisa al momento del saluto: la ricostruzione

Un'altra serata frustrante per la Fiorentina, che ha rischiato di venire gelata dal Pisa all'Arena nella quinta giornata di campionato. Dopo il fischio finale che ha sancito lo 0-0, i giocatori viola si sono diretti sotto la porzione di spalti riservata ai tifosi ospiti, ma sono stati respinti.

I sostenitori gigliati (che non sono gli ultras della Fiesole, i quali hanno disertato la trasferta in segno di protesta per il caro biglietti), evidentemente irritati per l'assenza di gioco prima ancora delle vittorie, non hanno accettato il ringraziamento della squadra e hanno manifestato il proprio dissenso intimando alla rosa di allontanarsi.