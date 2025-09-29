Il Sigma Olomouc si prepara a vivere una trasferta impegnativa al Franchi, affrontando la Fiorentina con l’obiettivo di invertire la rotta dopo un avvio di stagione complicato. La squadra ceca arriva carica di entusiasmo dopo il pareggio ottenuto contro il Bohemians e vuole dimostrare di poter competere anche contro un club di primo piano del calcio italiano.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie All. Sigma Olomouc: “Fiorentina squadra di prestigio, ma noi puntiamo ai play off”
news viola
All. Sigma Olomouc: “Fiorentina squadra di prestigio, ma noi puntiamo ai play off”
Il tecnico del Sigma Olomouc, Tomsa Janotka, carica i suoi in vista della trasferta contro la Fiorentina: “Vogliamo dimostrare il nostro valore e puntare ai playoff”.
L’allenatore Tomsa Janotka ha espresso tutta la carica del gruppo:
Siamo entusiasti di affrontare una gara di questo livello. La Fiorentina è un avversario di grande prestigio, ma il nostro obiettivo è dimostrare di poter competere e, se possibile, raccogliere i punti necessari per avvicinarci ai playoff.
© RIPRODUZIONE RISERVATA