Ndour cambia procuratore. Entra nella stessa scuderia di Gudmundsson

In casa Fiorentina si accende il mercato, anche se per adesso è soltanto quello dei procuratori. Cher Ndour ha infatti deciso di cambiare il proprio procuratore. Il classe 2004 era assistito fino a qui dall'agenzia londinese AS1, che cura gli interessi anche di giocatori del calibro di Luis Diaz e Bruno Fernandes. L'ex Psg ha deciso di affidarsi alla GG11 dei fratelli Giuffrida, che hanno in procura Albert Gudmundsson e hanno curato l'arrivo in Viola di David De Gea.