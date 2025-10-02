Alberto Malusci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Malusci: “Pioli su Sohm? Mi sarebbero girati i co***oni, ma così si cresce”
news viola
Malusci: “Pioli su Sohm? Mi sarebbero girati i co***oni, ma così si cresce”
"Anche io venivo pungolato, la prendevo male ma poi ci lavoravo"
I primi tre anni ho accolto con favore la Conference League. Poi ho detto basta, ma in questo momento mi rendo conto che possa rappresentare un0iniezione di fiducia. Penso che la squadra possa ritrovare la sua determinazione. La Fiorentina deve vincere e convincere. Se arriva una vittoria però, ovviamente, i problemi non si risolvono. In questa squadra tutti non stanno bene. In altre situazioni se qualcuno sta bene riesce a compensare. Invece oggi il problema è generale. Ecco perché una bella prestazione per me potrebbe far uscire i viola da queste problematiche. Sohm? Lo hanno voluto sia Pioli che la società. Ma se le prestazioni sono queste è giusto essere perplessi. Ma il Sohm del debutto con lo United mi ha ben impressionato. Ora però c'è bisogno di quagliare. Per me è lecito che un allenatore faccia queste considerazioni, anche se sono cose difficili da digerire. A me sarebbero girati i coglioni, Ranieri mi punzecchiava tanto. La prendevo male, ma poi su questo ci lavoravo. Sono cose che se prese nel verso giusto ti fanno crescere
© RIPRODUZIONE RISERVATA