Mareggini: “Martinelli doveva andare a giocare. Situazioni così lo dimostrano”

L'inizio di stagione è negativo, ma non bisogna rimangiarsi nulla. C'è tutto il tempo per rimettersi a posto e raddrizzare le cose. Nel calcio le cose cambiano repentinamente: questo me lo auguro. Pioli è la scelta migliore che si potesse fare in quel momento. Il mercato? Sta rendendo meno rispetto alle aspettative e a come era stata costruita la squadra. Gli investimenti andranno valutati nel tempo, io non mi sento di esprimermi in questo momento. Ma sono sicuro che la Fiorentina abbia un valore ben diverso da questo. Martinelli? Avrebbe fatto meglio ad andare a farsi le ossa. Perché in situazioni come questa, e in una piazza difficile, la Fiorentina non può permettersi di rovinare un esordio o di non avere la certezza di andare avanti in Conference. De Gea è una delle poche certezze della Fiorentina.