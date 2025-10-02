Alessandro Pierini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno a proposito del momento della Fiorentina in vista del match di stasera:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Pierini: “Difesa a quattro ideale per la Fiorentina. Vi spiego perché”
Pareri
Pierini: “Difesa a quattro ideale per la Fiorentina. Vi spiego perché”
L'ex viola dice la sua sullo schieramento giusto per i gigliati
Martinelli in panchina? Bisogna capire cosa è stato deciso a inizio stagione. Quello del portiere è un ruolo particolare. Difesa a tre o quattro? Qualcosa cambia per gli interpreti, ma non così tanto. Giocare braccetto comporta qualche mansione diversa per i centrali. ma oggi i giocatori sono preparati a questo rispetto ad una volta. Il calcio si è evoluto e le squadre sanno variare. Modulo ideale della Fiorentina? Avendo due esterni come Dodò e Gosens credo che la linea migliore sia quella a 4. Il Sigma? Per il momento che vive la Fiorentina può essere una trappola. L'inizio di stagione è stato veramente brutto, e nello spogliatoio questa cosa si sa. Io credo che non ci saranno cali di tensione e l'impegno non sarà preso sotto gamba. Magari una vittoria potrebbe dare uno slancio per il campionato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA