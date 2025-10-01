Ferrara: “Fiorentina senza coraggio. Una fortuna trovare il Sigma ora”

Benedetto Ferrara, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
L'opinione di Benedetto Ferrara, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulla partita di Conference di domani
Domani sarà l'occasione per tirare fuori il coraggio. La Fiorentina per ora è stata una squadra si senza gioco, ma ance senza coraggio. È una fortuna avere questa partita prima della Roma, potrà servire per tornare a rivedere qualcosa di vicino alla Fiorentina. Andare diretto alla Roma sarebbe stato rischioso, invece in Conference sei facilitato a ritrovare la vittoria e sopratutto i gol. Pioli? Lo conosco da quando era ragazzo, avevo la sua età. È un professionista, e la comunicazione fa parte del suo mestiere. È una persona che rispetta il posto in cui lavora, l'azienda per cui lavora e le persone che lavorano intorno a lui. È rimasto sulle sue posizioni, non sta cambiando idea. Su Sohm è stato onesto, non si può prendere in giro i tifosi. Sono cambiati i tempi, prima si prendeva il caffè con Baggio, con Rui Costa..Adesso è tutta plastica, tutto self branding. Le società si fanno le domande da soli e si rispondono. Non mi sto riferendo alla Fiorentina, ma nella quotidianità non c'è più rapporto.
