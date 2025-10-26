Bologna, Di Vaio: “Grande rispetto per la Fiorentina nonostante la classifica”

Il ds del Bologna Marco Di Vaio ha parlato a Sky e Dazn prima della gara contro la Fiorentina:
Il calendario così fitto non ti dà tempo per pensare a quella che è la classifica. Noi siamo concentrati e portiamo grande rispetto per questa gara e questa Fiorentina. Nonostante la classifica molto difficile, i viola hanno una grande squadra e giocatori importanti.
Fabbian è un giocatore per noi troppo importante, oltre a essere un ragazzo che lavora benissimo tutti i giorni. Porterà questa sua intensità in campo anche oggi, ha voglia di togliersi qualche soddisfazione. Speriamo faccia una grande gara.
Il mister sta meglio, speriamo che nei prossimi giorni possa esserci. Abbiamo voglia di riabbracciarlo, ci auguriamo di averlo già mercoledì in panchina.
