Tifosi Bologna infuriati: “A chi diamo fastidio? Il Var tutela i soliti noti”

Gli episodi arbitrali dubbi di Fiorentina-Bologna non hanno suscitato solo le ire dell'ad Fenucci, ma anche quelle del Centro Bologna Clubs, che ha diramato un comunicato polemico:
Il comunicato del Centro Bologna Clubs dopo l'arbitraggio di La Penna in Fiorentina-Bologna
A chi dà fastidio il Bologna? Siamo molto curiosi di conosce il motivo per il quale in certi ambienti il Bologna dia fastidio. E' perché i bilanci sono in ordine, quando la regola è all'opposto? E' perché con investimenti mirati e professionalità si costruiscono squadre che giocano a calcio, invece di maneggi di vario genere, con violazioni delle regole finanziarie in vigore? Perché si vede il Var intervenire per spingere l'arbitro al monitor solo per tutelare i soliti noti, come si è visto sia la settimana scorsa che sabato sera, mentre due falli in area viola sono stati ignorati? Perché manate in faccia ai giocatori rossoblù sono rimaste impunite, mentre falli venali vengono giudicati in modo diverso se commessi dai nostri giocatori? E' gradita una risposta. Centro Bologna Clubs.
