Fatale la sconfitta di ieri sera. Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus. A darne notizia è lo stesso club bianconero con una nota ufficiale. Il croato paga una lunga serie di risultati negativi e la sconfitta di ieri sera contro la Lazio. Per il turno infrasettimanale sarà Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen, a sostituirlo:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Game over Tudor, ufficiale l’esonero. Scelto il sostituto per l’Udinese
altre news
Game over Tudor, ufficiale l’esonero. Scelto il sostituto per l’Udinese
Il croato paga un deludente inizio di stagione
Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci. La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimiliano Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA