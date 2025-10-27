Game over Tudor, ufficiale l’esonero. Scelto il sostituto per l’Udinese

Fatale la sconfitta di ieri sera. Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus. A darne notizia è lo stesso club bianconero con una nota ufficiale. Il croato paga una lunga serie di risultati negativi e la sconfitta di ieri sera contro la Lazio. Per il turno infrasettimanale sarà Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen, a sostituirlo: