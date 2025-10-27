Benfica, l’ex viola Rui Costa vince il primo turno delle elezioni presidenziali

L'ex viola Manuel Rui Costa ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali del Benfica, domenica, ottenendo poco più del 42% dei voti . Ora affronterà Joao Noronha Lopes nel ballottaggio dell’8 novembre. Nonostante i sondaggi lo dessero in svantaggio e mesi di contestazioni da parte di una parte dei soci, Rui Costa ha trionfato in 94 dei 108 seggi , davanti a Noronha Lopes (30,26%) e all’ex presidente Luis Filipe Vieira (13,86%).

All’estero i risultati sono stati più frammentati. A Parigi, l’ex viola ha dominato con 2.527 voti. Marsiglia ha invece premiato Joao Manteigas (139 voti), mentre a Tourcoing ha prevalso Noronha Lopes (219 voti). Nonostante la vittoria, il 51enne Rui Costa resta una figura controversa. Leggenda del club e del calcio portoghese, è criticato per la scarsità di trofei negli ultimi anni e per una gestione sportiva e finanziaria giudicata deludente. Il forte tasso di astensione, quasi la metà dei soci aventi diritto, evidenzia un Benfica diviso, in cerca di una nuova direzione e di fiducia dopo stagioni altalenanti.