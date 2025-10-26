La serata da ex di Bernardeschi: cori ostili, ingresso e rigore provocato

Fiorentina-Bologna inizia a scaldarsi anche sugli spalti, con i tifosi viola che hanno iniziato a prendere di mira un ex viola oggi al Bologna, Federico Bernardeschi. L'esterno italiano già ai tempi non si lasciò per nulla bene con Firenze, primo perché andò alla Juventus e secondo il modo in cui si sviluppò il trasferimento. Tra l'altro, proprio il giocatore del Bologna, oggi partito dalla panchina, ne è tornato a parlare, anche con una certa fierezza, durante un'intervista al podcast BSMT di Gazzoli, sottolineando proprio il metodo utilizzato per convincere la Fiorentina a cederlo ai bianconeri. Il tifo viola non dimentica, ecco perché ha intonato un coro contro il calciatore: "Bernardeschi figlio di p*****a".