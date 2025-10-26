Kayode show nella vittoria contro il Liverpool. L’ex viola viene eletto MVP

Chi ha spiccato con la sua prestazione è stato Michael Kayode, in campo da titolare per tutta la partita. La sua rimessa laterale con catapulta dalla trequarti ha scaturito il gol del vantaggio del Bretford. Il terzino cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina è stato eletto "Player of the match". La foto pubblicata dal Brentford sul proprio profilo Instagram: