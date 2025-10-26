Kayode show nella vittoria contro il Liverpool. L’ex viola viene eletto MVP

Il Saturday Night di Premier League regala grande spettacolo con un Brentford che si impone per 3-2 su un Liverpool sempre più in crisi. Le Bees dominano a tratti la partita andando in vantaggio per 2-0 nel primo tempo. Nei minuti di recupero i Reds ne approfittano per dimezzare lo svantaggio grazie alla rete di Milos Kerkez. Nel secondo tempo un rigore a favore dei padroni di casa permettere di allungare il vantaggio, non basta il gol dell'ex viola Mohamed Salah.
Spicca la prestazione dell'ex viola Kayode nella sfida vinta dal Brentford contro il Liverpool
Chi ha spiccato con la sua prestazione è stato Michael Kayode, in campo da titolare per tutta la partita. La sua rimessa laterale con catapulta dalla trequarti ha scaturito il gol del vantaggio del Bretford. Il terzino cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina è stato eletto "Player of the match". La foto pubblicata dal Brentford sul proprio profilo Instagram:
