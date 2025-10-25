Berti: “La Fiorentina mi aveva già venduto a Ferlaino, ma io volevo solo l’Inter”

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Nicola Berti è tornato a parlare del suo passaggio dalla Fiorentina all’Inter, raccontando un retroscena di mercato su un possibile trasferimento a Napoli.
“Quando ero a Firenze, a casa mia c’era la processione, mi volevano tutti. La Fiorentina mi aveva già venduto a Ferlaino ma ho deciso io: ho voluto sempre e solo l’Inter. E non avrei potuto fare scelta migliore.”
