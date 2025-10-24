Lecce, Sottil dà forfait anche contro l’Udinese. L’esterno punta la Fiorentina

Riccardo Sottil, in prestito al Lecce, si ferma nuovamente. Dopo aver subito un affaticamento muscolare la scorsa settimana, qualche ora prima della partita contro il Sassuolo, è costretto ai box per la partita contro l'Udinese. L'allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, non ha inserito nella lista dei convocati l'esterno per la sfida al Bluenergy Stadium di domani, 25 ottobre, alle ore 15:00.
La speranza per il Lecce è quella di ritrovare Sottil per la partita contro la Fiorentina in programma il 2 novembre allo Stadio Franchi alle ore 15:00.
