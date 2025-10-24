Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola L’intoccabile di Sarri. Cataldi alla Lazio ora è un insostituibile

altre news

L’intoccabile di Sarri. Cataldi alla Lazio ora è un insostituibile

L’intoccabile di Sarri. Cataldi alla Lazio ora è un insostituibile - immagine 1
Maurizio Sarri non rinuncia quasi mai a Danilo Cataldi. L'ex viola è tornato a brillare nella sua Lazio
Redazione VN

Danilo Cataldi e Maurizio Sarri, una coppia che funziona. Proprio con l'ex tecnico del Napoli, Cataldi aveva disputato la sua miglior stagione della carriera, nel 2022/23. Nel 4-3-3 di Sarri, il centrocampista rende al massimo delle sue potenzialità. Dopo l'anno di Firenze, Cataldi è tornato alla Lazio, ed adesso è un titolarissimo. Come scrive Il Messaggero, dal 21 settembre non ha più lasciato il campo, con il rimpianto del palo nel derby. Sarri si affida ai suoi fedelissimi, in una stagione tutta da decifrare per i capitolini. Già a Firenze Cataldi aveva dimostrato le sue doti di leader in campo e fuori, e nella sua Lazio tutto questo sembra accentuato.

Leggi anche
Finalmente Chiesa, i tifosi del Liverpool lo celebrano con un premio
CorSport rivela: “Pradè ha chiamato Italiano. Pace fatta? L’augurio del ds”

© RIPRODUZIONE RISERVATA