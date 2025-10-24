L'ex viola, Antonio Di Gennaro, intervenuto a Hellas1903.it, ha commentato la classifica della Fiorentina:
Di Gennaro: "La Fiorentina risalirà, ma non è detto. Non se lo aspettava"
Di Gennaro: “La Fiorentina risalirà, ma non è detto. Non se lo aspettava”
Le parole dell'ex viola, Antonio Di Gennaro, sulla posizione in classifica della Fiorentina
La classifica sta già delineando le squadre interessate alla lotta per non retrocedere. Diciamo che dal Genoa mi aspettavo qualcosa in più. La Fiorentina dovrebbe risalire, sicuramente ha le qualità e i valori per farlo e per dimenticare questo inizio. Però non è detto. Nel calcio non c'è mai una logica predominante. Più che altro ci sono squadre che iniziano la stagione con l'obiettivo di salvarsi e in questo caso partono in vantaggio. Chi non se lo aspetta, può ritrovarsi in pericolo in un attimo.
