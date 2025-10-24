Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Di Gennaro: “La Fiorentina risalirà, ma non è detto. Non se lo aspettava”

altre news

Di Gennaro: “La Fiorentina risalirà, ma non è detto. Non se lo aspettava”

Di Gennaro: “La Fiorentina risalirà, ma non è detto. Non se lo aspettava” - immagine 1
Le parole dell'ex viola, Antonio Di Gennaro, sulla posizione in classifica della Fiorentina
Redazione VN

L'ex viola, Antonio Di Gennaro, intervenuto a Hellas1903.it, ha commentato la classifica della Fiorentina:

La classifica sta già delineando le squadre interessate alla lotta per non retrocedere. Diciamo che dal Genoa mi aspettavo qualcosa in più. La Fiorentina dovrebbe risalire, sicuramente ha le qualità e i valori per farlo e per dimenticare questo inizio. Però non è detto. Nel calcio non c'è mai una logica predominante. Più che altro ci sono squadre che iniziano la stagione con l'obiettivo di salvarsi e in questo caso partono in vantaggio. Chi non se lo aspetta, può ritrovarsi in pericolo in un attimo.

Leggi anche
L’intoccabile di Sarri. Cataldi alla Lazio ora è un insostituibile
Finalmente Chiesa, i tifosi del Liverpool lo celebrano con un premio

© RIPRODUZIONE RISERVATA