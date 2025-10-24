Finalmente Chiesa, i tifosi del Liverpool lo celebrano con un premio

La prima stagione di Federico Chiesa al Liverpool non è stata indimenticabile. L'ex Fiorentina è arrivato nelle ultime ore di mercato dalla Juventus, senza svolgere la preparazione agli ordini di Arne Slot. Un gap con i compagni che non è riuscito a colmare nel corso dell'anno. Mas questa annata sembra diversa, e Chiesa si sta ritagliando il suo spazio. Fin dall'esordio (con gol), contro il Bournemouth, Chiesa è sembrato nel vivo del gioco. Nelle ultime settimane è diventato un'arma non da poco per Slot.
Il premio—
I tifosi del Liverpool lo ha premiato come Player or the Mounth di settembre. Chiaramente per Chiesa la strada verso la titolarità è ancora lunga, ma le difficoltà di Salah potrebbero essere un'occasione. Fra tutte le competizioni ha messo a segno due gol e tre assist, in soli 216 minuti. La dua duttilità piace a Slot, ed i tifosi chiedono di vederlo di più in campo. Chiesa saprà sfruttare ancora le occasioni?
