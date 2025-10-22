Niccolini su Italiano: “Sta meglio, risponde bene alle cure”

Daniel Niccolini, vice di Vincenzo Italiano al Bologna (come anche nell'esperienza a Firenze), si è espresso in conferenza stampa alla vigilia di Steaua Bucarest-Bologna per parlare dellecondizioni del tecnico dei rossoblu. Ecco le sue parole.
"Il mister sta meglio, sta rispondendo bene alle cure, adesso vediamo per quanti giorni dovrà rimanere ricoverato, speriamo il meno possibile. Difficile giocare senza l'allenatore? La voce del mister è sempre diversa da quella di un collaboratore, però mi sento di dire che il gruppo è intelligente e ha voglia di fare, ha rispetto per me e lo staff. Ci siamo aiutati molto per preparare questa partita".
