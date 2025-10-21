Grave lutto per José María Callejón, ex attaccante viola e del Napoli. Nelle scorse ore è venuta a mancare la sorella Vanesa, come comunicato dal Marbella FC, attuale club dello spagnolo.
Dramma Callejon: l’ex viola ha perso la sorella Vanesa
Ecco i messaggi di cordoglio per la famiglia dell'ex attaccante viola Josè Callejòn dopo la scomparsa della sorella.
Il Marbella Fútbol Club accoglie con tristezza la notizia della morta di Vanesa Callejon, sorella dei nostri giocatori José e Juanmi Callejon. Il club esprime le proprie condoglianze e appoggio alla famiglia e agli amici in questo momento così difficile
Pochi minuti dopo la diffusione della notizia, è arrivato anche il messaggio di cordoglio del Napoli. Ecco cosa si legge nella nota del club partenopeo:
Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a José Callejon in questo momento di dolore per la scomparsa della cara sorella Vanesa.
