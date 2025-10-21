Dopo la notizia del ricovero in ospedale di Vincenzo Italiano, a causa di una polmonite batterica, la Fiorentina ha deciso di mandare un incoraggiamento al suo ex allenatore. I 3 anni vissuti insieme restano un bel ricordo, anche se dopo la sfida della scorsa stagione al Dall'Ara i rapporti (in particolare tra Italiano e Pradè) si sono deteriorati.
Il messaggio della Fiorentina per Italiano: “Auguri di pronta guarigione”
L'allenatore del Bologna è stato ricoverato in ospedale. La nota della Fiorentina
"Da parte di tutta ACF Fiorentina un augurio di pronta guarigione a Vincenzo Italiano" si legge sul profilo X del club viola. Italiano sarà assente proprio nella partita contro la Fiorentina in programma domenica alle ore 18 al Franchi.
