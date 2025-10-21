Il messaggio della Fiorentina per Italiano: “Auguri di pronta guarigione”

L'allenatore del Bologna è stato ricoverato in ospedale. La nota della Fiorentina

Dopo la notizia del ricovero in ospedale di Vincenzo Italiano, a causa di una polmonite batterica, la Fiorentina ha deciso di mandare un incoraggiamento al suo ex allenatore. I 3 anni vissuti insieme restano un bel ricordo, anche se dopo la sfida della scorsa stagione al Dall'Ara i rapporti (in particolare tra Italiano e Pradè) si sono deteriorati.