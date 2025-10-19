Di Canio: “Alla Juventus manca la mentalità. Pensavano che la portasse Nico?”

La sconfitta contro il Como ha lasciato scorie pesanti in casa Juventus. Paolo Di Canio ha analizzato gli errori dei bianconeri negli ultimi anni, a partire dalla società, finendo con il comparto tecnico della rosa:
Paolo Di Canio critica le scelte della Juventus, a partire dal mercato. Acquisti come quelli di Nico Gonzalez sono stati dei flop
"Diminuendo il monte ingaggi, vai ad acquistare dei giocatori che sono magari dei buoni talenti, ma se noi dobbiamo pensare alla Juve che deve lottare velocemenre per la prima posizione in Italia, o attaccare quella posizione... L'anno scorso quando sono arrivati Koopmeiners e Nico Gonzalez io ascoltavo e dicevo: ma come si fa a pensare che arrivino due giocatori che hanno lottato tre anni di seguito per arrivare ottavo nel campionato italiano (Nico Gonzalez), e Koopmeiners per arrivare al massimo quarto o quinto, e che debbano essere loro a portare la mentalità vincente agli altri dieci? C'è carenza di leadership in generale, ma anche di valori, di qualità"
