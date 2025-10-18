Ex viola, Simeone mattatore: “Con il Napoli gara speciale, prestazione da Toro vero”

Il man of the match di Torino-Napoli Giovanni Simeone ha parlato a Dazn dopo il gol (decisivo) siglato alla sua ex squadra:
Le parole del centravanti granata dopo la vittoria sui partenopei
Vincere la prima in casa contro i campioni in carica e la squadra più forte del campionato è stato speciale, così come questa partita per me. Abbiamo fatto una prestazione da vero cuore granata, sono tre punti per noi pesantissimi. Sto provando un mix di emozione, difficile esprimere quello che ho dentro. Abbiamo giocato in un ambiente bellissimo, tutti insieme, squadra e tifo, abbiamo difeso fino alla fine il vantaggio. Difenderò questa maglia sempre, quando giochi col cuore i risultati arrivano.
