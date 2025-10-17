Simeone ricorda: “Per il Napoli ho pianto. Torino mi trasmette pace”

L'ex Fiorentina e Napoli Simeone ha parlato a DAZN ripercorrendo alcune tappe della sua carriera, tornando sull'addio alla Campania: "È proprio vero il detto 'a Napoli piangi due volte', ho tanti amici lì e ogni tanto faccio delle videochiamate con loro perché mi manca sentire l'accento napoletano. Torino? Sono già andato a Superga tre volte, mi hanno raccontato la storia del Grande Torino ma volevo viverla in prima persona ed è un posto che rappresenta un momento tragico ma c'è un'energia molto bella, è un luogo che mi trasmette pace".