Totti: “Batistuta alla Roma? Non ci credevo. Era il simbolo di Firenze”

Francesco Totti parla così dell'arrivo di Gabriel Omar Batistuta in giallorosso

Redazione VN 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 18:43)

Francesco Totti è tornato a raccontare uno dei capitoli più intensi della sua carriera, quello legato allo Scudetto del 2001 con la Roma, durante un intervento nel programma di Amazon Prime “Fenomeni”. Un trionfo che, nelle parole dell’ex capitano giallorosso, ha avuto un valore persino superiore al successo mondiale del 2006.

“Vincere lo Scudetto con la Roma era il mio sogno, ancora più del Mondiale”, ha confessato Totti. “Ma non era semplice, vista la concorrenza e il livello altissimo del campionato. Nel 2000 però, il presidente Sensi decise di fare una squadra per vincere subito: comprò tutti, voleva portare il titolo a Roma”.

Il momento chiave arrivò con l’arrivo di Gabriel Batistuta, simbolo della Fiorentina e uno degli attaccanti più forti del mondo in quel periodo:

“Quando si cominciò a parlare di Batistuta, non ci credevo. Era il centravanti più forte in circolazione e il simbolo di Firenze, non pensavo potesse davvero venire da noi. Poi però successe, e capii che si poteva fare tanto”.

Totti ha poi ricordato la motivazione che spinse quella Roma a superarsi:

“L’anno prima aveva vinto la Lazio, e noi eravamo arrivati lontani, tipo ottavi. Non potevamo permetterci di fallire di nuovo: dovevamo vincere per forza”.