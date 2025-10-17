Batistuta: “Lasciare Firenze la scelta più dura, da idolo a traditore. Poi mi hanno capito”

Gabriel Batistuta si è raccontato a 360 gradi nel podcast di Grupo Omint, il Re Leone ha parlato anche della sua lunga militanza alla Fiorentina e il successivo passaggio alla Roma:
Il racconto del Re Leone: "Non mi sono pentito, le cose sono andate bene ma non me ne sarei pentito in nessun caso"
Mi sono sentito un vincente. Suona arrogante, ma oggi sono molto di più, ho mantenuto gli insegnamenti della mia famiglia e oggi la sfida è incontrare qualcosa che mi faccia continuare a crescere. Alla Fiorentina ho passato 10 anni, era arrivata una sorta di pianura a livello di potenzialità sportive e mi chiedevo "e adesso?" E poi me ne sono andato, una decisione difficilissima. Come andar via di casa, ero il Re, davvero qualcuno per la gente, mi sentivo amato e protetto. L'ho sofferta, è la decisione più dura e che più ho sofferto nella mia carriera. Mi ci è voluto... come posso dire... coraggio. Mi è servito coraggio, solo io capivo perché stessi facendo quel passo, nessun altro. Non mi sono pentito, le cose sono andate bene ma non me ne sarei pentito in nessun caso. Era una cosa personale, mi è dispiaciuto che nessuno abbia capito. Da idolo di una città intera a traditore, è anche pericoloso per la salute mentale, ma col tempo ho capito anche questo. Ora torno a Firenze e mi amano più di prima, anche i fiorentini hanno capito col tempo la mia decisione.
