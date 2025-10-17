Il Lecce reintegra Maleh, Corvino: “Decisione presa per i suoi comportamenti”

Il Lecce reintegra l'ex Fiorentina Maleh in rosa dopo l'esclusione dalla lista Serie A, l'annuncio di Corvino in conferenza stampa: "Noi come area tecnica, comprendendo sia l'allenatore che il dirigente, siamo particolarmente sensibili a certi comportamenti. Ed alla luce degli ultimi comportamenti e della volontà espressa dal calciatore, abbiamo deciso di reintegrare in rosa Maleh"". Anche Di Francesco ha confermato il tutto: "È una scelta condivisa, ne abbiamo parlato in questo periodo riguardo agli atteggiamenti positivi avuti dal ragazzo. Ha caratteristiche offensive importanti e quando sarà schierato in campo, dal primo minuto o a partita in corso, verrà inserito in quel ruolo".