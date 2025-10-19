Che caos la Sampdoria di Barak. Donati esonerato, e la moglie sbotta

Questa doveva essere l'annata del riscatto per la Sampdoria , ma i blucerchiati stanno sprofondando. 5 punti in classifica , e terzultimo posto dopo la pesante sconfitta nel derby contro la Virtus Entella. Non se la sta cavando bene nemmeno Antonin Barak, in prestito proprio dalla Fiorentina. La società ha esonerato Massimo Donati , e la moglie del tecnico, sui propri social ha fortemente criticato la dirigenza:

"Complimenti. Avete avuto il coraggio di esonerare una persona che non ha mai avuto la possibilità di dimostrare davvero il suo valore, perché non gli avete mai permesso di mettere in atto i suoi schemi fin dall’inizio. Non gli avete dato gli strumenti, non gli avete dato voce nelle scelte, e quando c’era da potenziare la squadra, avete pensato bene di comprare giocatori a vostra scelta, senza nemmeno consultare l’allenatore. Avete preferito chi conta milioni in banca invece di chi ha fame, voglia di lottare e la “cazzimma” necessaria per vincere le partite. Quando lui chiedeva ragazzi con il fuoco dentro, voi vi preoccupavate solo delle apparenze e dei vostri interessi"