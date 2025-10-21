Apprensione in casa Bologna: Vincenzo Italiano - si legge in una nota del club - è stato ricoverato al Policlinico Sant'Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia "a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica. L'allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero".
Bologna, Italiano ricoverato in ospedale: non ci sarà al Franchi
Vincenzo Italiano dovrà restare 5 giorni ricoverato a causa di una polmonite batterica
Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.
Dal punto di vista sportivo, Italiano non potrà seguire la sua squadra giovedì in Europa League a Bucarest e neanche domenica a Firenze. Salta dunque il ritorno da ex per l'allenatore che nella scorsa stagione fu accolto da un mix di applausi e fischi dai tifosi della Fiorentina al Franchi. E arriva la nota del club viola.
