Bologna, Italiano ricoverato in ospedale: non ci sarà al Franchi

Apprensione in casa Bologna: Vincenzo Italiano - si legge in una nota del club - è stato ricoverato al Policlinico Sant'Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia "a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica. L'allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero".

Dal punto di vista sportivo, Italiano non potrà seguire la sua squadra giovedì in Europa League a Bucarest e neanche domenica a Firenze. Salta dunque il ritorno da ex per l'allenatore che nella scorsa stagione fu accolto da un mix di applausi e fischi dai tifosi della Fiorentina al Franchi. E arriva la nota del club viola.