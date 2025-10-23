CorSport rivela: “Pradè ha chiamato Italiano. Pace fatta? L’augurio del ds”

Italiano è Pradè hanno fatto pace

Redazione VN 23 ottobre - 15:25

Vincenzo Italiano continua a migliorare durante il ricovero nel reparto di Pneumologia dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Nonostante la degenza, l’allenatore non ha mai smesso di seguire la squadra: martedì e mercoledì ha assistito integralmente agli allenamenti, intervenendo e confrontandosi con lo staff ogni volta che lo riteneva necessario. Questo suo impegno costante proseguirà fino al momento delle dimissioni, sotto la supervisione del primario Stefano Nava.

Tra le molte chiamate ricevute in questi giorni, la più significativa è stata quella del direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè. Il gesto è stato particolarmente apprezzato da Italiano, che aveva vissuto con amarezza le parole critiche pronunciate dal dirigente dopo Bologna-Fiorentina nella passata stagione. La telefonata, accolta con sincera soddisfazione, ha avuto il valore di una riconciliazione e ha simbolicamente chiuso un capitolo difficile, restituendo serenità a un rapporto costruito su tre anni di collaborazione e stima reciproca.

Pradè ha anche espresso il desiderio di poter riabbracciare Italiano domenica prossima al Franchi, in occasione di Fiorentina-Bologna. Tuttavia, nonostante i progressi clinici, la presenza del tecnico in panchina appare improbabile: la terapia antibiotica a largo spettro sta dando buoni risultati, ma i medici non hanno ancora individuato con precisione il batterio responsabile della polmonite. Senza questa identificazione, non è ancora possibile somministrare l’antibiotico mirato che permetterebbe un recupero più rapido. Lo scrive il Corriere dello Sport.