Mutu: “A Firenze non tutti hanno capito Italiano. Le aspettative sono alte”

La Fiorentina oggi scenderà in campo in una sfida importantissima a Vienna. Poi sarà l'ora di rituffarsi sul campionato, ed a Firenze arriverà il Bologna. Vincenzo Italiano, il grande ex, non sarà in panchina a causa di una polmonite batterica. Proprio di lui ha parlato Adrian Mutu , intervistato dalla Gazzetta dello Sport :

"Mi faccia dire una cosa su Italiano. Ho letto che è rimasto a Bologna per una polmonite, gli faccio un grande in bocca al lupo. Lui mi piace, lo conobbi a Firenze. Secondo me c'è chi non lo ha apprezzato del tutto. Vive di calcio, lavora tantissimo. Alla Fiorentina ha fatto un lavoro straordinario, anche se non l'hanno capito fino in fondo. A me piace perchè ha idee chiare, non accetta compromessi. Vuole giocare il suo calcio, sempre. A Firenze si pretende tanto e subito, e si dimentica presto"