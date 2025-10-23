Viola News
Rapid Vienna, la probabile formazione: ecco il 4-2-3-1 anti Fiorentina

Rapid Vienna
Ecco la probabile formazione del Rapid Vienna che stasera sfiderà la Fiorentina in Conference League
Il Rapid Vienna si presenta alla sfida di Conference League contro la Fiorentina con un classico 4-2-3-1, pronto a far valere solidità difensiva e rapidità sulle fasce. Tra i pali ci sarà Hedl, mentre la linea difensiva a quattro sarà composta da Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao e Horn, capace di garantire equilibrio e copertura, ma anche spinta nelle ripartenze.

A centrocampo Seidl e Amanè agiranno come punto di riferimento della squadra, combinando interdizione e impostazione, con l’obiettivo di dettare i tempi e proteggere la difesa dalle offensive viola. La linea avanzata sarà guidata da Wurmbrand, supportato da Antiste e Radulovic sulle fasce, che punteranno a sfruttare velocità e profondità, mentre Weixelbraun sarà l’unica punta, pronto a finalizzare ogni occasione e dare imprevedibilità all’attacco austriaco.

Il Rapid Vienna cerca riscatto dopo un momento difficile, puntando su intensità, verticalità e capacità di ripartire rapidamente. La squadra austriaca dovrà trovare il giusto equilibrio tra fase offensiva e solidità difensiva, per mettere in difficoltà la Fiorentina e ottenere un risultato positivo in trasferta.

La probabile formazione

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Horn, Seidl, Amanè, Wurmbrand, Antiste, Radulovic, Weixelbraun

