Rapid Vienna, la probabile formazione: ecco il 4-2-3-1 anti Fiorentina

Ecco la probabile formazione del Rapid Vienna che stasera sfiderà la Fiorentina in Conference League

Redazione VN 23 ottobre - 09:48

Il Rapid Vienna si presenta alla sfida di Conference League contro la Fiorentina con un classico 4-2-3-1, pronto a far valere solidità difensiva e rapidità sulle fasce. Tra i pali ci sarà Hedl, mentre la linea difensiva a quattro sarà composta da Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao e Horn, capace di garantire equilibrio e copertura, ma anche spinta nelle ripartenze.

A centrocampo Seidl e Amanè agiranno come punto di riferimento della squadra, combinando interdizione e impostazione, con l’obiettivo di dettare i tempi e proteggere la difesa dalle offensive viola. La linea avanzata sarà guidata da Wurmbrand, supportato da Antiste e Radulovic sulle fasce, che punteranno a sfruttare velocità e profondità, mentre Weixelbraun sarà l’unica punta, pronto a finalizzare ogni occasione e dare imprevedibilità all’attacco austriaco.

Il Rapid Vienna cerca riscatto dopo un momento difficile, puntando su intensità, verticalità e capacità di ripartire rapidamente. La squadra austriaca dovrà trovare il giusto equilibrio tra fase offensiva e solidità difensiva, per mettere in difficoltà la Fiorentina e ottenere un risultato positivo in trasferta.

La probabile formazione — RAPID VIENNA (4-2-3-1): Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Horn, Seidl, Amanè, Wurmbrand, Antiste, Radulovic, Weixelbraun