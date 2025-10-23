Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Conference, Fiorentina pronta: Pioli vuole solidità e mentalità vincente

Corriere dello Sport

Conference, Fiorentina pronta: Pioli vuole solidità e mentalità vincente

Conference, Fiorentina pronta: Pioli vuole solidità e mentalità vincente - immagine 1
Pioli carica la Fiorentina: a Vienna concentrazione, squadra unita e determinazione per affrontare il Rapid.
Redazione VN

Stefano Pioli traccia la rotta: la Fiorentina deve restare unita e concentrata, lasciando da parte critiche, polemiche e delusione. L’appuntamento di stasera a Vienna, in Conference League, sarà un test importante, ma distinto dal percorso in Serie A. «Le critiche fanno parte del lavoro, ma non mi tolgono convinzione», ha spiegato il tecnico. «Il gruppo è compatto e motivato, e ogni suggerimento dei giocatori viene ascoltato. Le falsità sullo spogliatoio non ci riguardano».

Pioli ribadisce l’approccio “una partita alla volta”: il Rapid è squadra veloce e verticale, ma i viola risponderanno con le stesse caratteristiche, aggiungendo qualità nelle ripartenze. «Dobbiamo giocare da squadra anche nei momenti difficili, tutti devono dare qualcosa in più. Sono sicuro che ne veniamo fuori».

Sulla formazione, il tecnico anticipa alcuni cambi: De Gea in porta, fiducia a Gudmundsson, Sohm e Fagioli pronti a dare il loro contributo. L’obiettivo è mettere in campo una squadra solida e pronta, senza vantaggi agli austriaci, con la mentalità giusta per affrontare la gara e raccogliere risultati importanti. Lo scrive il Corriere dello Sport

Leggi anche
Konsel: “Rapid in crisi, ma lo stadio sarà caldo. Ecco cosa temere”
Toto formazione: pronte le carte Fortini e Viti. Tocca a Piccoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA