Conference, Fiorentina pronta: Pioli vuole solidità e mentalità vincente

Stefano Pioli traccia la rotta: la Fiorentina deve restare unita e concentrata, lasciando da parte critiche, polemiche e delusione. L’appuntamento di stasera a Vienna, in Conference League, sarà un test importante, ma distinto dal percorso in Serie A. «Le critiche fanno parte del lavoro, ma non mi tolgono convinzione», ha spiegato il tecnico. «Il gruppo è compatto e motivato, e ogni suggerimento dei giocatori viene ascoltato. Le falsità sullo spogliatoio non ci riguardano».